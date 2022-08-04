Pertek Belediye Başkanı'na 'şantaj' suçlamasıyla 2 kişiye dava - Son Dakika
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Pertek Belediye Başkanı'na 'şantaj' suçlamasıyla 2 kişiye dava

04.08.2022 16:10
Pertek Belediye Başkanı'na 'şantaj' suçlamasıyla 2 kişiye dava

TUNCELİ Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan'a 'şantaj' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i kadın 2 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

TUNCELİ Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan'a 'şantaj' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i kadın 2 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

İddiaya göre, geçen mayıs ayında 3 kişi Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'a,

S.K. adlı bir kadınla mesajlaştığını ve bu mesajları kayıt altına aldıklarını söyleyerek bunların yayınlanmaması için para istedi. Başkan Alan, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, U.K., M.K. ve S.K.'yi Pertek Feribot İskelesi'nde, A.N.'yi ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Ayrıca cep telefonlarına da el konuldu. U.K., M.K. ve S.K. savcılıkta A.N. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Gözaltına alınan ve sorgulanan 1'i kadın 4 kişi, şantaj iddialarını kabul etmedi. 4 kişi ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açılan dosya kapsamında, Pertek Belediyesi Başkanı Alan'a şantaj yapmakla suçlanan S.K ve A.N. hakkında iddianame hazırlandı. Başkan ile S.K. arasındaki özel mesajların sosyal medyada ifşa edilip yayılmaması için para karşılığında şantaj yaptıkları iddia edilen iki kişi hakkında düzenlenen iddianamede savcı, şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açtı.'HESABIM ELE GEÇİRİLDİ'Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın sosyal medya hesaplarının rızası dışında ele geçirildiği ve mesajlaşmalar yapıldığı yönündeki iddiaları üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da iddianame de yer aldı. Alan'ın bu iddiaları ile ilgili sosyal medya platfomları Facebook ve Instagram'ın Türkiye temsilcilikleri ile Tunceli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespiti amacıyla müzekkere yazıldığı, ancak Facebook ve Instagram temsilciliklerinin bilgi paylaşımında bulunmadığı belirtilerek, Tunceli Siber Şube Müdürlüğünden geçen 13 Mayıs'ta gelen cevap yazısında ise Siber Şube Müdürlüğünce yaptıkları çalışmalar sonucunda sosyal medya hesaplarını kullanan herhangi bir şüphelinin yapılamadığı da belirtildi.'MESAJLAŞMADIM, ELİNDE NE OLDUĞUNU ANLAMAK İSTEDİM'İddianamede, Başkan Alan'ın, S.K. ile mesajlaşmadığını ancak A.N.'nin elinde ne olduğunu anlamak için Z.Z.'ye şüpheliler U.K. ve M.B. ile irtibatta kalmasını istediğini söylediği de yer aldı. Belediye Başkanı Alan'ın, çalışanı Z.Z ile şüpheliler arasında geçen görüşmelerde S.K'nin, A.N. üzerinden elindeki mesajları sosyal medyadan yaymamak karşılığında para istediğini öğrendiği de iddianamede yer aldı.S.K.: 1-2 YIL MESAJLAŞTIKŞüpheli S.K.'nin alınan ifadesinde Belediye Başkanı Ruhan Alan ile 1-2 yıl mesajlaştıklarını, bu mesajlar için Alan'ın, A.N. ve U.K. aracılığıyla kendisine ulaşarak silmesini istediğinin de belirtildiği iddianamede, Ruhan Alan'ın mesajları yanında silinmesini istediğinden kendisini Pertek'e getirttiğini, mesajları sildikten sonra A.N. için yardım talep etmeyi istediği de yer aldı.'BAŞKAN İŞ VAADİNDE BULUNDU'Dosyada şüpheli olarak yer alan A.N. ise alınan ifadesinde S.K.'nin Pertek Belediyesi'nde bir dönem çalıştığını, S.K.'nin belediyede çalıştığı dönemde Ruhan Alan'ın S.K.'ye Facebook ve WhatsApp üzerinden aşk içerikli çeşitli mesajlar attığını söyledi. Alan'ın, S.K. ile görüşebilmek amacıyla kendisine ulaştığını ifadesinde belirten A.N. aynı ifadede "Pertek'te çıkan dedikoduları S.K.'ye sorduğumda böyle bir olayla anılmak istemediğini ve mesajları yaymak gibi bir niyetinin olmadığını Ruhan Bey'e söyledim" dedi.Belediye Başkanı Alan ile yaptıkları görüşmelerin birinde Alan'ın kendisi ve kız arkadaşına istihdam konusunda yardım edeceği vaadinde bulunduğunu, aralarında para muhabbetinin geçmediğini ifadesinde belirten A.N. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.İddianamede, alınan tanık ifadelerine, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı çeşitli ifadelere de yer verildi. Savcı, dosyanın tamamından hareketle şantaj suçunun oluştuğunu belirterek, şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açtı.

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Kaynak: DHA

Ruhan Alan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pertek Belediye Başkanı'na 'şantaj' suçlamasıyla 2 kişiye dava - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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