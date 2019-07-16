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TUNCELİ Vali Sonel, 15 Temmuz anmasında Ovacık'taki patlamada ölen kardeşleri andı

40 dakika önce

Vali Sonel, 15 Temmuz anmasında Ovacık'taki patlamada ölen kardeşleri andıTUNCELİ Valisi Tuncay Sonel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü anma programında, Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'lıların araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle...

Vali Sonel, 15 Temmuz anmasında Ovacık'taki patlamada ölen kardeşleri andı
TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü anma programında, Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'lıların araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle hayatını kaybeden Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşleri anarak, Şehit olan 2 çocuk kardeşin annesinin ve babasının acısını kin dindirecek Bu saldırıyı gerçekleştiren hain teröristlere devlet gerekli cevabı en kısa sürede verecektir dedi.
Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü 3'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Valilik önünde düzenlenen programa Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ üyelerinin ülkeyi bölmek ve parçalamak istediklerine vurgu yaptı.
Vali Sonel konuşmasında, dün Ovacık ilçesi kırsal alanında Ayaz ile Nupelda Güloğlu kardeşlerin teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcıya basarak şehit olmasına sert tepki göstererek, şunları söyledi
Türkiye artık terörle mücadelede çok büyük başarılar elde ediyor. Hain terör örgütleri artık nefes alamaz duruma gelmiştir. Bugün öğlen saatlerinde Ovacık ilçemizin Bilgeç köyü Çakılyayla mezra yaylasında iki günahsız evlat teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu. Bu saldırıda hayatını kaybeden iki minik yavrumuzdan Ayaz daha 8 yaşında, Nupelda 4 yaşında. O acılı anne, o baba onların gözyaşını nasıl sileceksiniz, onların acısını nasıl dindireceksiniz Hain bunlar hain. Allah kahretsin. Artık sonları geldi. Az kaldı hepsi tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bu çocuklarımızı, polisimizi, askerimizi, korucumuzu, vatandaşımızı öğretmenimizi haince şehit eden bu alçaklara devletimiz kararlılıkla gereken cevapları veriyor dedi.
TUNCELİ Vali Sonel, 15 Temmuz anmasında Ovacık'taki patlamada ölen kardeşleri andı
Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
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