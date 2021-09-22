Tunceli'de üniversitelilere İl Özel İdaresi misafirhanesinde barınma imkanı sağlanacak - Son Dakika

Tunceli Valiliğinden öğrencilerin barınma sorununa ilişkin alınan ek tedbirler kapsamında Pertek ilçesindeki İl Özel İdaresine ait misafirhanenin erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valiliğin öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili aldığı kararlar neticesinde Pertek'teki İl Özel İdaresine ait misafirhanenin erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edildiği belirtildi.

Misafirhanenin 400 öğrenciye hizmet vereceği aktarılan açıklamada, "Binada hazırlık çalışmalarımız bitmek üzeredir. Öğrencilerimizin üniversite ile misafirhane arasındaki ulaşımları servisler aracılığı ile yapılacak olup yurt ve servisler cüzi bir ücret karşılığı hizmet verecektir. Söz konusu misafirhanemizde çalışmalar geçen haftadan bu yana devam etmekte olup cumartesi günü hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, misafirhanede kalmak isteyen erkek öğrencilerin Valiliğin Açık Kapısı bürosuna, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu İdaresine veya Munzur Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına isimlerini bildirmeleri istendi.