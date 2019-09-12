Son Dakika Haberleri: Tunceli Valiliği'nden aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli Valiliği'nden aşure ikramı

1 saat önce

Tunceli'de valilik tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Tunceli Valiliği'nden aşure ikramı, System.String[]

Tunceli'de valilik tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.


Muharrem Oruçları'nın bitmesi nedeniyle Tunceli valiliği tarafından program düzenlendi. Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte Alevi Dedesi'nin dua etmesinin ardından Vali Sonel, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Tunceli'nin ülkenin en önemli yörelerinden biri olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu birliğimize, dirliğimize, güzelliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Hükümetin destekleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kent, artık huzur şehri oldu. Tunceli, muhteşem doğasıyla, misafirperverler insanlarıyla, güzel insanlarıyla, değerleriyle, Munzur'uyla, Pülümür'üyle, yedi ilçesiyle en önemli yörelerimizden bir tanesi. Bu güzel memleketimizin bu güzel yöresine daha da güzel işler yapacağız. Aşure etkinliğinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Başta Peygamber efendimizi, Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyini olmak üzere bu uğurda tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz" dedi.


Etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Arslan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, İl Müftüsü Aşır Durgun, Alevi Dedeleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ

Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı
Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:16:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli Valiliği'nden aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]