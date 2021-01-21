Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan kayakçılara malzeme desteği - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesinde kayakla ilgilenen sporculara malzeme yardımında bulundu.

Valilik binasında genç sporcularla bir araya gelen Vali Özkan, burada yaptığı konuşmada, her zaman sporcuların yanında olacaklarını söyledi.

Sporcuları yetiştiren antrenör ve anne ile babalara teşekkür eden Özkan, "Sporcularımızın ileriki zamanlarda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Özkan, 16 sporcuya antrenmanlarda ve yarışmalarda kullanabilecekleri kayak malzemelerini hediye etti. Malzeme alan sporcular ve antrenörler, verilen malzeme desteği için Vali Özkan'a teşekkür etti.

Kayak malzemesi dağıtımında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de hazır bulundu.