TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ - Son Dakika
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TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

29.05.2022 12:15

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, devam eden 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' kapsamında Ali Boğazı bölgesinde helikopterle incelemede bulundu.

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, devam eden 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' kapsamında Ali Boğazı bölgesinde helikopterle incelemede bulundu.

Tunceli'de, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' aralıksız sürüyor. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'la birlikte, 622 personel ve 40 operasyonel tim ile Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri üçgeninde kalan Ali Boğazı bölgesinde sürdürülen operasyonu havadan inceledi.

'OPERASYONLAR BU GÜZİDE TOPRAKLARDAN TERÖRİSTLER TEMİZLENE KADAR DEVAM EDECEK'

İncelemelerin ardından Vali Özkan, operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi. Özkan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimat ve destekleri doğrultusunda il genelinde belirlenen kırsal alanlarda devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Ali Boğazı kırsalında kahraman silah arkadaşlarımızla beraberiz. Bu bölgede arkadaşlarımız kısa zamanda sığınak ve depo olarak adlandırılan çok sayıda mühimmat, silah ve yiyecek malzemesini barındıran terör örgütü PKK'nın depolarını ortaya çıkartıp imha ettiler. Operasyonlarımız sadece Ali Boğazı kırsalında değil ilimiz genelinde devam ediyor. Eren Abluka-7 operasyonlarımız Allah'ın izniyle bu güzelim ve güzide topraklarda son bulup terör örgütü mensubunun ve onların uzantılarının nefesinin kokuları silinene kadar devam edecektir. Allah büyük Türk milletimize ve onun yiğitleri kahramanlarımıza zeval vermesin. Bu vesileyle de Ali Boğazı kırsalından tüm kahramanlarımıza ve bu vatan yolunda şehit olan kahramanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ
TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ
TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ
TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ
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Kaynak: DHA

Mehmet Ali Özkan, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUNCELİ VALİSİ ÖZKAN, 'EREN-7 ABLUKA-7' OPERASYON BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ - Son Dakika
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