Tunus-Cezayir İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunus-Cezayir İlişkileri Güçleniyor

08.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus Başbakanı Zaferani, Cezayir ile ikili ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu açıkladı.

Tunus Başbakanı Sare ez-Zaferani, Cezayir ile iki ikili ilişkilerin "en iyi dönemlerinden birini yaşadığını" söyledi.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunus Başbakanı Zaferani ve Cezayir Başbakanı Seyfi Garib, Tunus'un kuzeybatısındaki Kef vilayetine bağlı Sakiye Sidi Yusuf Belediye binasında düzenlenen Sakiyet Sidi Yusuf Katliamı'nın anma törenine katıldı.

Törende konuşan Tunus Başbakanı Zaferani, "Tunus ve Cezayir'in her yıl bu hatırayı birlikte anması, ortak mücadele tarihinin sayfalarını yad etmek için bir vesile olmaktadır. Bu anma, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının derinliğini ortaya koymak için bir fırsattır." dedi.

Zaferani, iki ülke ilişkileri hakkında, "Tunus-Cezayir ilişkileri bugün, Cumhurbaşkanı Kays Said ve kardeşi Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un vizyon ve tavır birliği sayesinde en iyi dönemlerinden birini yaşamaktadır." diye konuştu

Enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliğini geliştirme arzusunda olduklarını belirten Zaferani, bu alanların her iki ülke için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Zaferani, sınır bölgelerinin kalkınmasının ekonomik ve sosyal entegrasyon açısından taşıdığı önemi ifade ederek, iki ülke arasındaki güvenlik ve askeri koordinasyonun üst seviyede olduğunu kaydetti.

Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ise "Bugün burada Sakiye Sidi Yusuf 68. yıl dönümünü anmak üzere bulunmamız, geçmişten dersler çıkarmak ve bizden önce cihat edenlerin mirasını koruma azmini güçlendirmek açısından önemli bir vesiledir. Bu mirası yaşatmak için iki ülkeyi bir araya getiren ikili işbirliği ilişkilerini, arzu edilen stratejik ortaklığı gerçekleştirmek amacıyla her türlü yol ve imkanla ilişkileri güçlendirmek için çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tunus ve Cezayir'in ortak acısı: Sakiye Sidi Yusuf Katliamı

Cezayir'in Fransa'ya karşı 1 Kasım 1954'te başlattığı zorlu bağımsızlık savaşı, ülkenin doğu komşusu olan Tunus'tan da yoğun destek toplamıştı.

Güçlenen Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin önüne geçmek isteyen Fransa, Tunus'un mukavemete verdiği desteği de kesmek adına 8 Şubat 1958'de Tunus'a bağlı Sakiye Sidi Yusuf beldesine saldırma kararı almıştı.

Fransa'nın 8 Şubat 1958'de Sakiye Sidi Yusuf beldesine düzenlediği hava saldırısında, aralarında Tunuslu siviller ve Cezayirli mültecilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi yaralanmıştı.

Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında bu bölgenin Cezayir Kurtuluş Ordusu (ALN) için önemli bir geçiş ve konaklama noktası olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cezayir, Ekonomi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus-Cezayir İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 00:40:40. #7.11#
SON DAKİKA: Tunus-Cezayir İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.