Tunus-Cezayir İlişkileri Güçleniyor

Tunus Başbakanı Sare ez-Zaferani, Cezayir ile iki ikili ilişkilerin "en iyi dönemlerinden birini yaşadığını" söyledi.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunus Başbakanı Zaferani ve Cezayir Başbakanı Seyfi Garib, Tunus'un kuzeybatısındaki Kef vilayetine bağlı Sakiye Sidi Yusuf Belediye binasında düzenlenen Sakiyet Sidi Yusuf Katliamı'nın anma törenine katıldı.

Törende konuşan Tunus Başbakanı Zaferani, "Tunus ve Cezayir'in her yıl bu hatırayı birlikte anması, ortak mücadele tarihinin sayfalarını yad etmek için bir vesile olmaktadır. Bu anma, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının derinliğini ortaya koymak için bir fırsattır." dedi.

Zaferani, iki ülke ilişkileri hakkında, "Tunus-Cezayir ilişkileri bugün, Cumhurbaşkanı Kays Said ve kardeşi Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un vizyon ve tavır birliği sayesinde en iyi dönemlerinden birini yaşamaktadır." diye konuştu

Enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliğini geliştirme arzusunda olduklarını belirten Zaferani, bu alanların her iki ülke için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Zaferani, sınır bölgelerinin kalkınmasının ekonomik ve sosyal entegrasyon açısından taşıdığı önemi ifade ederek, iki ülke arasındaki güvenlik ve askeri koordinasyonun üst seviyede olduğunu kaydetti.

Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ise "Bugün burada Sakiye Sidi Yusuf 68. yıl dönümünü anmak üzere bulunmamız, geçmişten dersler çıkarmak ve bizden önce cihat edenlerin mirasını koruma azmini güçlendirmek açısından önemli bir vesiledir. Bu mirası yaşatmak için iki ülkeyi bir araya getiren ikili işbirliği ilişkilerini, arzu edilen stratejik ortaklığı gerçekleştirmek amacıyla her türlü yol ve imkanla ilişkileri güçlendirmek için çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tunus ve Cezayir'in ortak acısı: Sakiye Sidi Yusuf Katliamı

Cezayir'in Fransa'ya karşı 1 Kasım 1954'te başlattığı zorlu bağımsızlık savaşı, ülkenin doğu komşusu olan Tunus'tan da yoğun destek toplamıştı.

Güçlenen Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin önüne geçmek isteyen Fransa, Tunus'un mukavemete verdiği desteği de kesmek adına 8 Şubat 1958'de Tunus'a bağlı Sakiye Sidi Yusuf beldesine saldırma kararı almıştı.

Fransa'nın 8 Şubat 1958'de Sakiye Sidi Yusuf beldesine düzenlediği hava saldırısında, aralarında Tunuslu siviller ve Cezayirli mültecilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi yaralanmıştı.

Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında bu bölgenin Cezayir Kurtuluş Ordusu (ALN) için önemli bir geçiş ve konaklama noktası olarak kullanıldığı belirtiliyor.