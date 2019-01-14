Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. Yıl Dönümü Kutlamaları

Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. Yıl Dönümü Kutlamaları

56 dakika önce

Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, yaşadığı bazı engellere rağmen Tunus devriminin geçiş sürecini başardığını söyledi.

Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. Yıl Dönümü Kutlamaları, System.String[]
Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, yaşadığı bazı engellere rağmen Tunus devriminin geçiş sürecini başardığını söyledi.

Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce Nahda Hareketi mensubu, 14 Ocak 2011'de Arap Baharı isimli süreçle Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirmenin 8. yıl dönümünü kutladı.

Burada konuşma yapan Haruni, yaşadığı bazı engellere rağmen Tunus devriminin geçiş sürecini başardığını söyleyerek, "Kötüleşen ekonomik ve sosyal koşullara rağmen, Tunus her alanda istikrar için doğru yolda yürüyor." dedi.

Haruni, partisinin, "ekonomik zorlukları ve sorunları ele almak ve kalkınma geçişini sağlamak için" ülkedeki bütün siyasi ve sosyal güçlerin bir araya gelmesi çağrısını yineledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Arap Baharı, Tunus, Güncel
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