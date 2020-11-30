Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 66, Fas'ta 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 219'a, Fas'ta 5 bin 789'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 66 kişi hayatını kaybetti, 1271 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 219'a, vaka sayısı 96 bin 251'e ulaştı.
FAS
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 115 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Ülkede bugüne kadar salgından ölenlerin sayısı 5 bin 789'a, toplam vaka sayısı da 353 bin 803'e ulaştı.
- Kaynak: AA
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