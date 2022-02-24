Tunus, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya'ya tahliye ediyor - Son Dakika
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Tunus, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya'ya tahliye ediyor

24.02.2022 22:10
Tunus, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya'ya tahliye ediyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ukrayna'da ikamet eden bazı vatandaşlarının kara sınırından Polonya'ya tahliye edildiğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ukrayna'da ikamet eden bazı vatandaşlarının kara sınırından Polonya'ya tahliye edildiğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasında yayımlanan videoya göre Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabine toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesinin başlamasıyla bu ülkedeki vatandaşların tahliye işlemlerine hız kazandırıldığını kaydeden Said, Tunusluların güvenli kara yolları kullanılarak Polonya üzerinden ülkeye dönüşü için çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Said, "Şimdi bu rotaları ve vatandaşlarımızın Tunus'a nasıl dönebileceklerini veya savaş bitene kadar komşu ülkelerde nasıl kalabileceklerini belirlemek için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya'ya tahliye ediyor - Son Dakika


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