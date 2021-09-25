Tunus'un Özgür Anayasa Partisinden, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına kınama - Son Dakika

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten icraatlarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Said'i destekleyen pozisyonuyla bilinen Abir Musi'nin liderliğini yaptığı partiden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Said'in aldığı kararların "otokratik yönetimin kökleşmesine neden olduğu ve cumhuriyet kavramını baltaladığı" belirtildi.

Cumhurbaşkanının "biat" anlayışı üzerine kurmaya çalıştığı yönetim anlayışının tamamen reddedildiği belirtilen açıklamada, Said'in yetkilerini genişleten kararların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.