Tüp patlayan ev harabeye döndü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi

Tüp patlayan ev harabeye döndü! Ölü ve yaralılar var

22.12.2022 16:02
Tüp patlayan ev harabeye döndü! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesinde bulunan müstakil bir evde tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç.'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı 8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Jandarma, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüp patlayan ev harabeye döndü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Tüp patlayan ev harabeye döndü! Ölü ve yaralılar var
15:27 Jorge Jesus, Trabzonspor maçında sahaya çıkacak hücum ikilisini belirledi
15:27 Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü
15:22 Türk-İş'ten TÜİK'e tepki: Anayasada yer alan asgari ücretin tespitinde 'çalışanların geçim şartları' hükmüne dair çalışma yapmaktan kaçındınız
15:17 Davete transparan etekle katılan oyuncu Nesrin Cavadzade, tarzıyla göz kamaştırdı
15:15 Beşiktaş taraftarına güzel haber sonunda geldi! Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:11 Göz göre göre soygun yapıyorlar! Marketin aynı ürüne iki gün içerisinde yaptığı zam tepki topladı
15:09 TFF Başkanı Büyükekşi'den futbolseverleri yıkan sözler: Yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok
13:55 Bankadan aradıklarını söyledikleri vatandaşı 100 bin lira dolandırdılar
12:49 Kars'ta durdurulan otomobilin içinden 14 düzensiz göçmen çıktı! Uyuşturucu ve silahın bulunduğu araçtaki göçmenler sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 16:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Tüp patlayan ev harabeye döndü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement