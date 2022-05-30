Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde İşçiler Eylemde - Son Dakika
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Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde İşçiler Eylemde

30.05.2022 12:36

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan, Petrol- İş Sendikası'na üye işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlattı. Sabah vardiyası ile birlikte kendilerini işyerlerine kapatan işçiler, işten çıkarma kararlarının geri çekilmesini istedi. Rafineride üretimin devam ettiğini aktaran Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "Üreten kesim sudan sebeplerle işten çıkarılmaya çalışılıyor. Buna karşı çıkacağız" dedi.

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde çalışan, Petrol- İş Sendikası'na üye işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle eylem başlattı. Sabah vardiyası ile birlikte kendilerini işyerlerine kapatan işçiler, işten çıkarma kararlarının geri çekilmesini istedi. Rafineride üretimin devam ettiğini aktaran Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "Üreten kesim sudan sebeplerle işten çıkarılmaya çalışılıyor. Buna karşı çıkacağız" dedi.

TÜPRAŞ'a bağlı İzmit, Batman, Kırıkkale ve Aliağa rafinerilerinde, "uyumsuzluk" ve "sık rapor alma" gibi gerekçelerle 88 işçinin işten çıkarılacağı duyuruldu. İşten çıkarılacakların listesi de Petrol- İş Sendikası'nın genel merkezine iletildi. Listede İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki rafineriden 27 işçinin bulunduğu öğrenildi.

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde çalışan işçiler, işten çıkarma kararları nedeniyle eylem kararı aldı. Sabah vardiyası ile birlikte kendilerini işyerlerine kapatan işçiler, kararın geri çekilmesini istedi. Daha sonra fabrika bahçesine çıkan işçiler ve Petrol- İş Sendikası yetkilileri, sloganlar atıp kararı protesto etti.

"AMAÇ SEKTEYE UĞRATMAK DEĞİL"

İşçilerin vardiya sonrası evlerine dönmeyeceği, işyeri önünde çadır kuracağı da ifade edildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, rafineride üretimin devam ettiğini, çalışmayı sekteye uğratmak gibi bir amaç taşımadıklarını belirtti. Toptan şunları söyledi:

"TÜPRAŞ genelinde 88, Aliağa'dan ise 27 arkadaşımızı hiçbir sebep göstermeden, disiplin kurulları çalıştırılmadan işten çıkarmak istiyorlar. Neymiş, sosyal medyayı kullanmış arkadaşlarımız. Bu suç değil ki. Listeye koyduklarının içinde 4 kadın, 4 engelli de var. Aslında yönetim, kendilerince iş yerlerinde performans kriteri işletiyor. Bize de 'Gel beraber adam seçelim, çıkaralım' diyorlar. Bu doğru bir anlayış değil. Kimseyle böyle bir pazarlığın içine girmeyeceğimizi söyledik. İşyerine kapanma eylemi başlattık. Üretimi devam ettiriyoruz. Ancak üreten kesim sudan sebeplerle işten çıkarılmaya çalışılıyor. Petrol- İş olarak 4 vardiya ile buradayız. Buna karşı çıkacağız" diye konuştu.

Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde İşçiler Eylemde
Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde İşçiler Eylemde
Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde İşçiler Eylemde
Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde İşçiler Eylemde

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Kaynak: ANKA

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