Turgay Canver ve Begüm Canver’den Adana’da modern yaşam odaklı konut projesi - Son Dakika
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Turgay Canver ve Begüm Canver’den Adana’da modern yaşam odaklı konut projesi

Turgay Canver ve Begüm Canver’den Adana’da modern yaşam odaklı konut projesi
05.06.2026 13:49
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Adana’da hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Bakız İnşaat, modern mimari anlayışı, güvenli yapı standartları ve sosyal yaşam alanlarıyla konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

emla İnşaat sektöründe kalite ve güven odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Turgay Canver ve Begüm Canver’in sahibi olduğu Bakız İnşaat, geliştirdiği projelerde estetik mimariyi fonksiyonel yaşam alanlarıyla bir araya getiriyor. Firma, şehir yaşamının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı konut projelerinde güvenliği, konforu ve yaşam kalitesini ön planda tutuyor.

Bakız İnşaat'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde bulunan konut projesi, firmanın yeni nesil yaşam anlayışını yansıtan çalışmalar arasında yer alıyor. Modern mimari çizgilerle tasarlanan projede geniş daire seçenekleri, sosyal donatı alanları, otopark ve peyzaj düzenlemeleriyle sakinlerine konforlu bir yaşam sunulması hedefleniyor.

"İNSANLARIN KENDİLERİNİ HUZURLU VE GÜVENDE HİSSEDECEKLERİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Projede sosyal yaşam alanlarına da önem verilirken, güvenlik ve yapı kalitesine ilişkin detaylar da ön planda tutuluyor. Şehrin gelişen bölgelerinden biri olan Kabasakal Mahallesi'nde yükselen proje, hem yaşam hem de yatırım açısından ilgi görüyor.

Kent estetiğine katkı sağlayan projeleriyle dikkat çeken Bakız İnşaat, modern şehircilik anlayışına uygun yapılarıyla Adana'nın gelişimine değer katmayı sürdürüyor.

Firma yetkilileri, kaliteli ve güvenli yapılar üretme anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "İnsanların kendilerini huzurlu ve güvende hissedecekleri yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Projelerimizde modern mimariyi, kaliteli işçiliği ve konforu bir araya getiriyoruz. Adana'ya değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İnşaat, Yaşam, Adana, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Turgay Canver ve Begüm Canver’den Adana’da modern yaşam odaklı konut projesi - Son Dakika

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