Son Dakika Haberleri: Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulundan "çifte" başarı
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Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulundan "çifte" başarı

35 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulunun iki öğrencisi, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldığı bildirildi.

Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulundan
Kahramanmaraş'ta, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulunun iki öğrencisi, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldığı bildirildi.
Okulun Müdür Yardımcısı Yusuf Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının 4 yıldır hizmet vermesine rağmen önemli başarı elde ettiğini söyledi.
LGS sınavında okul öğrencilerinden Hacı Berkay Buz ve Abdullah Sarim Şahin'in tam puan aldığını ifade eden Gök, " Türkiye'deki imam hatip ortaokulları arasında iki Türkiye birincisi çıkartmak büyük bir başarı. 30 öğrencimiz de yüzde 10'luk dilime girerek derece yaptı. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü başarı bir ekip işi. Ortak bir çalışma ve anlayışla oluşan bir şey. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
"Sorular kolay geldi"
Tam puan alan Hacı Berkay Buz ise başarısının sırrının düzenli çalışmak olduğunu belirtti.
Kendisine hep hedefler koyduğunu ve belirlediği hedefleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Buz, "Bu sayede başarılı olduk. Sınavda güzel bir başarı yakaladım. Sınavda pek fazla heyecanlanmadım. Sorular kolay geldi. En çok Türkçe de zorlandım. En kolay bölüm de İngilizceydi." dedi.
Baba Harun Buz da başarının sırrının her zaman kendine güven ve çalışmak olduğunu söyledi.
Bunu öğrencilik yıllarında kendilerinin de yaşadığını ifade eden Buz, "Hacı Berkay da bu noktada kendine güvenen ve çalışan biriydi. Biz sadece destek olduk. Öğretmenlerinin çok büyük emekleri var. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Hacı Berkay'ın sınıf öğretmeni Derya Ayna Efe ise çok verimli bir yıl geçirdiklerini belirterek, herkese teşekkür etti.
İki öğrencisini aldıkları tam puandan dolayı tebrik eden Efe, "Eğitim veli, öğretmen ve öğrenci ilişkisidir. Bizim velilerimizle iletişimimiz çok iyiydi. Öğrencilerimiz de buna dikkat ettiler. Bir yılı verimli bir şekilde geçirdiler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Berkay Şahin, LGS, Güncel
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