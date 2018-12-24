Son Dakika Haberleri: Turgut Uçar Hastaneye Kaldırıldı

Turgut Uçar Hastaneye Kaldırıldı

2 saat önce

Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden Turgut Uçar, beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı.

Turgut Uçar Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]


Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden Turgut Uçar, beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı. Geceyi Kent Hastanesi'nde yoğun bakımda geçiren 54 yaşındaki teknik adamın, ardından özel odaya çıkarılıp tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Futbolculuk yıllarında Altay, Karşıyaka, Trabzonspor, Gaziantepspor, Balıkesirspor ve Soma Linyitspor'da forma giyen Uçar, Altay'ı 2, Karşıyaka'yı 3 farklı dönemde çalıştırdı. Son olarak 2016-17 sezonunda yeşil-kırmızılılarda görev yapan Uçar, Akhisarspor, Adanaspor, Uşakspor, Yimpaş Yozgat, Karabükspor, Tokatspor, İskenderun DÇ, Bandırmaspor gibi takımlarında da görev yaptı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: DHA

Karşıyaka, Altay, Turgut Uçar, Spor
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