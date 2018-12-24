Turgut Uçar Hastaneye Kaldırıldı
2 saat önce
Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden Turgut Uçar, beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı.
Altay
ve Karşıyaka
'nın efsane isimlerinden Turgut Uçar
, beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı. Geceyi Kent Hastanesi'nde yoğun bakımda geçiren 54 yaşındaki teknik adamın, ardından özel odaya çıkarılıp tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Futbolculuk yıllarında Altay, Karşıyaka, Trabzonspor
, Gaziantepspor
, Balıkesirspor
ve Soma Linyitspor
'da forma giyen Uçar, Altay'ı 2, Karşıyaka'yı 3 farklı dönemde çalıştırdı. Son olarak 2016-17 sezonunda yeşil-kırmızılılarda görev yapan Uçar, Akhisarspor, Adanaspor
, Uşakspor
, Yimpaş Yozgat
, Karabükspor
, Tokatspor, İskenderun
DÇ, Bandırmaspor gibi takımlarında da görev yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: DHA
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