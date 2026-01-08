Turgutlu'da Çöken Yolda Kafatası Bulundu - Son Dakika
Turgutlu'da Çöken Yolda Kafatası Bulundu

08.01.2026 21:30
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çöken yolda insan kafatası ve kemikleri keşfedildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (MANİSA),

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
