Turgutlu'da İki Evde Yangın

08.11.2025 23:09
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, bitişikteki evi de etkiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aynı kişiye ait 2 ev, hasar gördü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Derbent Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktı. İsmail Sarıca'ya (70) ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki aynı kişiye ait et katlı müstakil eve sıçradı.

İKİ EV HASAR GÖRDÜ

Alevleri fark eden Sarıca, komşularının da yardımıyla yanan evden tahliye edildi. Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

