Turgutlu'da karantinadaki binalar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Turgutlu'da karantinadaki binalar dezenfekte ediliyor
7 saat önce
Turgutlu Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürürken ilçedeki karantina altında bulunan apartmanları da dezenfekte etti.
Turgutlu Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürürken ilçedeki karantina altında bulunan apartmanları da dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kamu alanları ile toplu yaşam alanlarının dezenfekte işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ekipler söz konusu bu alanlarla birlikte karantina altına alınan binalarda da dezenfekte çalışmalarını yürütüyorlar. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince karantina altına alınan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Turgutlu Belediyesine bildirilen adreslerdeki binaların dezenfekte işlemleri ekiplerce sürdürülüyor.
Turgutlu'da karantina altına alınan binaların dezenfekte işlemleri ile ilgili bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren Turgutlu'muzda dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Mahalle, cadde ve sokaklarımızın ardından ilçemizde faaliyet gösteren kamu alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bu alanlardaki dezenfekte çalışmalarıyla birlikte İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince karantina altına alınan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belediyemize bildirilen söz konusu binaların da dezenfekte işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Korona virüs tehlikesinin tamamen ortadan kalktığı güne kadar çalışmalarıma hiç ara vermeden devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ederim." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:03 Kaynak: İHA
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