Turgutlu\'da Kaza: TIR\'a Çarpan Otomobilde 1 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde akaryakıt istasyonundan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu'ndaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkıp karşı şeride geçmek isteyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralının tedavisi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.