Turgutlu\'da Kaza: Yaşlı Sürücü Ağır Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeşil ışıkta hareket eden otomobilin tali yoldan çıkan tuğla yüklü traktörle çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Sevilen Otel Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet B. yönetimindeki 45 UC 088 plakalı traktör ile Ankara yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü İdris Pehlivan için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Pehlivan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yeşil ışıkta geçmek için hareket ettiği sırada tali yoldan çıkan traktörün tuğla yüklü römorkuna çarptığı anlar yer aldı.

Traktör sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA