Turgutlu\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında E-96 Devlet Karayolu üzerindeki Pekdemir Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y. idaresindeki 35 ADS 252 plakalı otomobil, Salihli yönünden İzmir istikametine seyir halindeyken Yedi Eylül yolu üzerinden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi yönüne ilerleyen Tayfun Şevikyürek yönetimindeki 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tayfun Şevikyürek ağır yaralanırken, arkasında oturan kardeşi Bekir Şevikyürek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tayfun Şevikyürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA