Turgutlu'da sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 litre sahte rakı, 2 litre etil alkol, 12 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonrasında bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 15 litre rakı, sahte içki yapımında kullanılan 2 litre etil alkol bulundu.

Bir kişinin üst armasında da 12 gram esrar ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.