Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Turgutlu\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
08.02.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Nardalı (91) idaresindeki 35 AFT 058 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunda refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, önce Fatih Uysal'ın (28) kullandığı 45 AHJ 914 plakalı otomobile, ardından da Gürsoy G. yönetimindeki 45 AFB 041 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Fatih Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, sürücü Niyazi Nardalı ile üçüncü araçta bulunan Gürsoy G, Seher G. (46), Doruk Ateş G. (16) ve Ekin A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Niyazi Nardalı, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Ankara-İzmir kara yolunda yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Turgutlu, Trafik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:06:13. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.