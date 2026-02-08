Turgutlu'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Güncel

Turgutlu'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

08.02.2026 19:09
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç, 2 otomobille çarpıştı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü aşıp, karşı şeritte 2 otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Kaynar mevkisi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Niyazi Nardalı (91) yönetimindeki 35 AFT 058 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Fatih Uysal (28) yönetimindeki 45 AHJ 914 plakalı ve Gürsoy Gürbüz idaresindeki 45 AFB 041 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybederken diğer iki otomobil sürücüsü Seher Gürbüz (46) ve Niyazi Nardalı ile Doruk Ateş Gürbüz (16) ve Ekin Ay (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan diğer otomobil sürücüsü Niyazi Nardalı da Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA

19:03
