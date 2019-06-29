Turgutlu Kent Konseyi yeni dönem başkanını seçti

Turgutlu Kent Konseyi, 2 yıl aradan sonra toplanarak genel kurulunu gerçekleştirdi.

Turgutlu Kent Konseyi, 2 yıl aradan sonra toplanarak genel kurulunu gerçekleştirdi. 4 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde Fehmi Gülen, en çok oyu alarak, kent konseyinin yeni dönem başkanı oldu. Gülen'i tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yeni görevinde başarılar diledi.



2017 yılında gerçekleşen genel kurulun ardından 2 yıl aradan sonra yeniden toplanan Turgutlu Kent Konseyi yeni başkanını seçti. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen genel kurul toplantısına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Çetin Akın, "Kent konseyleri kent yaşamında kent kimliğini, kent vizyonunu ve hemşehrilik bilincini geliştirmek, kentin hak ve hukukunu korumak, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, birlikte yönetim ilkelerinin hayata geçirildiği en önemli yönetim organlarından bir tanesidir. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik hukuku ve bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı bizim seçim döneminde verdiğimiz en önemli vaatlerdendi. Bu önemli birlikte yönetme vaadinin hayat bulacağı yer Turgutlu Kent Konseyi'dir. Turgutlu'nun kimliğine ilişkin tarihsel kültürel, doğal ve benzeri tüm değerleri sahip çıkmak, kaynaklarımızın daha etkin, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları ortaya çıkarmak kent konseyi ile birlikte belediyemizin öncelikli görevleridir. Kadınların, gençlerin, dezavantajlı grupların yaşamlarındaki etkinlikleri arttırmak, karar alma mekanizmalarında aktif rol almasını sağlamak ve hayatı onların gözünden görebilmek için kent konseyi çatısı altında çalışma grupları ve meclisler oluşturacağız. Ayrıca mahalle meclisi oluşturarak Turgutlu'nun 61 mahallesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birinci elden sorunlarını, istek ve önerilerini yerel yönetimin, belediye meclisimizin gündemine getireceğiz, çözümleri sağlayacağız. Turgutlu Kent Konseyi bizim dönemimizde düzenli olarak toplanacak, çalışma grupları, kurulacak olan meclisler ile yerel yönetime önemli katkılar sunacaktır" dedi.



Başkan Akın'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi olan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Turgutlu'nun sevilen ve sayılan simalarından olan Muammer Arabulan'ın Kent Konseyi Onursal Başkanı olması yönünden teklif veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın bu teklifi oy birliği ile kabul edildi. Divan kurulu seçimin ardından yapılan kent konseyi başkanlık seçiminde; Fehmi Gülen, Gülten Karagöz, Fatma Arıtürk ve Celalettin Ölgün başkanlık için yarıştı. Kapalı oy sisteminde yapılan ilk tur oylamasından yeterli oy alamayan Fatma Arıtürk ve Celalettin Ölgün adaylıktan çekilirken, daha sonra yapılan her iki oylama sonucunda en yüksek oyu alan Fehmi Gülen kent konseyi başkanı seçildi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçiminde ise; Nacettin Durak, Ayşegül Karadiş, Muammer Arabulan, Halit İlker Can, Metin Sert, Mustafa Faik Dereli, İsmail Alsaç, Cem Yıldırıncan, Hasan Yaman, Adnan Ayan, Murat Çiçek, Deniz Bezen, Haşim Karataş, Mehmet Ölmez, Atilla Kutlu, Mehmet Hacıoğlu, Evrim Oflaz, Ünal Kağba, Seyhan Karaduman, Hakan Ayhan, Ali Yıldırancan, Emine Kevser Engin, Naci Tuncel ve Ali Yavuz Demirelli seçildi.



Seçim sonrası konuşan kent konseyinin yeni dönem başkanı Fehmi Gülen, "Belediye Başkanımız Çetin Akın ile birlikte kent konseyi olarak Turgutlu'muzu hep birlikte yöneteceğiz. Seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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