Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun 94 camisinde temizlik çalışmaları hız kazandı

Turgutlu'nun 94 camisinde temizlik çalışmaları hız kazandı

11 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatlarıyla hem kırsalda hem de merkezde bulunan camilerdeki temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Ramazan Ayı'nda merkezde bulunan 42, kırsal mahallelerde bulunan 52 cami Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek vatandaşların...

Turgutlu'nun 94 camisinde temizlik çalışmaları hız kazandı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatlarıyla hem kırsalda hem de merkezde bulunan camilerdeki temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Ramazan Ayı'nda merkezde bulunan 42, kırsal mahallelerde bulunan 52 cami Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek vatandaşların daha ferah ve temiz bir ortamda ibadet etmelerine olanak sağlanıyor.

Hem kırsalda hem merkezde çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi çalışmalar kapsamında camilerde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merkezde 42, kırsalda 52 olmak üzere toplamda 94 caminin halı temizlikleri ile muhtelif tamirat-tadilat işlerini gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi, vatandaşların daha ferah, temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerine olanak sağlıyor.

Camilerdeki periyodik temizlik çalışmaların devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz camilerimizde periyodik aralıklarla temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu noktada özellikle halılar konusunda titiz davranıyoruz. Çünkü halılar sağlık açısından önem arz ediyor. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan Ayı'nda ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz aracılığıyla hem kırsal hem de merkezde bulunan 94 camimizin temizliğini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın daha ferah ve temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:16 Kaynak: İHA
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