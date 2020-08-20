Turgutluspor'da Cezayir iddiası

TFF 2. Lig'in yeni kulüplerinden Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Cezayir'in getirildiği iddia edildi. Geçen sezon 3. Lig'de Play-Off şampiyonu olarak kupa sevinci yaşayan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer'le yolları ayıran yönetimin, İbrahim Cezayir'le el sıkıştığı belirtildi. Geçen sezon Niğde Anadolu FK ve Amed Sportif'i çalıştıran 41 yaşındaki Manisalı teknik adamın 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Öte yandan Turgutluspor, Altınordu'da satış listesine konulan forvet Fatih Aktay ile söz kesti. Turgutluspor'un genç oyuncuları Mustafa Yılmaz ve Kenan Gürmen'in ise Altınordu'ya transfer olacağı kaydedildi.