Turhal Belediyesi 7 yeni hizmet aracı aldı - Son Dakika

Turhal Belediyesi tarafından çevre temizlik işleri ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araçlar hizmet vermeye başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araçların hizmete girmesi için tören düzenlendi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, törende yaptığı konuşmada, yerel seçimler sonrasında çözmek zorunda oldukları problemleri tespit ettiklerini belirterek, "Bunlardan bir tanesi de temizlik araçlarının kiralanması ve buraya ödediğimiz meblağlarla alakalı sorundu. En büyük maddi yatırımı tasarrufta bulduk. Bizim bu araçları almak için borçlandığımız meblağ, bu araçların bir yıllık kira masrafının yarısından daha az. Beş tane temizlik aracı, 2 tane de belediyemizin zabıtasına hizmet aracı olmak üzere 7 tane aracımızı belediyemize kazandırdık." dedi.

Dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından araçlar göreve başladı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, Belediye Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.