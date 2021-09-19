Turhal ve Yeşilyurt'ta Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verilmesinin 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, "19 Eylül tüm gazilerimizin şeref günüdür. Kore'de savaşan, cephede Türk'ün gücünü, kararlılığını ve kahramanlığını gösteren gazilerin günüdür. 19 Eylül aynı zamanda 15 Temmuz'da asker kıyafetine bürünmüş FETÖ'cü hainlere karşı mücadelede yaralanan gazilerimizin günüdür." dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Turhal İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, gaziler ve şehit aileleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.