Turhan amca dondurma hırsızlarını affetti - Son Dakika
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Turhan amca dondurma hırsızlarını affetti

05.07.2022 00:58
Turhan amca dondurma hırsızlarını affetti

Eskişehir'de işlettiği büfenin önündeki dolaptan 4-5 tane kadar dondurması çalınan işletmeci Turhan Öğütveren, "Şikayetçi olmaya gerek yok. İsteselerdi dondurma verirdik" dedi.

Eskişehir'de işlettiği büfenin önündeki dolaptan 4-5 tane kadar dondurması çalınan işletmeci Turhan Öğütveren, "Şikayetçi olmaya gerek yok. İsteselerdi dondurma verirdik" dedi.

Olay, İki Eylül Caddesi'nde bulunan bir büfede gerçekleşti. İş yeri sahibinin yoğun olduğu bir anda gerçekleşen olayda 18-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 kişi, dondurma dolabını açarak 4-5 adet dondurmayı aldı ve hızla uzaklaştı. İş yeri sahibi Turhan Öğütveren ise güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde sadece gülümsemekle yetindi. Daha önce de defalarca benzer olaylarla karşılaşan 23 yıllık esnaf, 'Dondurma için değmez' diyerek şikayetçi olmadı.

"En iyi dondurmaları almış keratalar"

Yaşanan olayın ardından yüzündeki tebessümle birlikte "En iyi dondurmaları almış keratalar" diye sitem eden büfe işletmecisi Turhan Öğütveren, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü ben içeride meşgulken bir gürültü duydum. Daha sonra dışarı çıktım ve 2 gencin köşeden döndüklerini gördüm. Ellerinde dondurmaları da gördüm. Daha sonra kameradan baktığımızda 4-5 tane dondurma çaldıklarını anladık. Yaklaşık 18-20 yaşlarında iki gençti. İsteselerdi belki verirdik. Şikayetçi olmadık, dondurma için lüzum duymadık. En iyi dondurmaları almış keratalar. Çok kez başımıza geldi. Yapmasalar iyi ama maalesef oluyor. Şikayetçi olmaya gerek yok. İsteselerdi dondurma verirdik yani 15 liralık vermesek bile 5 liralık olanlardan verirdik. Onlar için yanlış bir olay. Hayatları için yanlış. Bizim için 75 lira veya 100 lira gitmiş önemli değil. Yapmasalardı iyi olurdu, ama ne diyelim, helal olsun. Haram etsek ne olacak." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turhan amca dondurma hırsızlarını affetti - Son Dakika

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