Son Dakika Haberleri: Turiste hakaret eden taksici hakkında hapis istemi

Turiste hakaret eden taksici hakkında hapis istemi

1 saat önce

Atatürk Havaalanı'ndan aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Turiste hakaret eden taksici hakkında hapis istemi, System.String[]
Atatürk Havaalanı'ndan aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Atatürk Havaalimanı'ndan 22 Mart 2019'da Senegalli turist Ousmane Alyly'i taksisine alan ve yolculuk esnasında turiste "sen terörist misin", "camileri bombalamaya mı geldin" diyerek hakaret eden ve ardından zorla bahşiş almaya çalışan Osman K. hakkında istenen ceza belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sürücü Osman K. hakkında 'tehdit', 'nefret ve ayrımcılık' ve 'hakaret' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. Osman K.'nin önümüzdeki aylarda bu suçlardan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İddialara göre, Senegal'den Türkiye'ye gelen turist Ousmane Alyly 22 Mart'ta 2019 Atatürk Havalimanı'ndan Aksaray'a gitmek için ticari bir taksiye binmiş, burada sürücüden taksimetreyi açmasını istemişti. Bu gerekçe ile başlayan tartışma sürücünün taksimetreyi açmayarak ödemeyi dolar üzerinden istemesi üzerine büyümüştü. Bunun üzerine sürücü, aracına aldığı Ousmane Alyly'e hakaret yağdırarak, şiddet uygulamış ve yol boyunca turiste "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya" şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Kendisine hakaretler yağdıran ve terörist diyen sürücüden rahatsız olan Ousmane Alyly, taksiciden aracı durdurmasını istemiş ancak sürücü taksiyi durdurmamıştı. Ousmane Alyly, Aksaray'a geldiğinde taksimetrede yazan 48 TL'lik tutar için 100 TL vererek para üstünü istemiş, ancak taksici, para üstünü kendisine bahşiş verilmesi karşılığında vereceğini söylemişti. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Senegalli turist, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi olmuş ve sürücü Osman K. hakkında adli, işlem başlatılmıştı.
(Melike İnal/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:35 Kaynak: İHA
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