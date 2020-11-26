Turistler Kapadokya'da sonbaharın renklerini gökyüzünden izliyor - Son Dakika

Turistler Kapadokya'da sonbaharın renklerini gökyüzünden izliyor

26.11.2020 11:05
Turistler Kapadokya'da sonbaharın renklerini gökyüzünden izliyor, System.String[]

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin sonbaharda hazan renklerine bürünen doğal güzellikleri gökyüzünden izlemelerine imkan sunuyor.

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin sonbaharda hazan renklerine bürünen doğal güzellikleri gökyüzünden izlemelerine imkan sunuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların zamanla rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedeki ilginç coğrafi şekiller, balon turuna katılanlarca kuş bakışı fotoğraflanıyor.

Bölgedeki çok sayıda firmaya ait onlarca sıcak hava balonu, gün doğumu vaktinde ekiplerce hazırlanarak, birer birer gökyüzüne yükseliyor.

Kapadokya semalarında rengarenk görüntü oluşturan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca tura devam ediyor.

Sıcak hava balon turuna katılan yerli ve yabancı turistler, Kapadokya'nın üstünde süzülerek sonbaharın renklerini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

"Kapadokya'yı havadan izlemek heyecan verici"

Sıcak hava balon turuna katılan Belaruslu Tatsiana Draviannikava, AA muhabirine, sarı ve tonlarının hakim olduğu bölgeyi kuş bakışı izlemekten mutlu olduğunu belirterek, "Kapadokya daha önce gördüğüm yerlere hiç benzemiyor. Bu mükemmel manzarayı sıcak hava balonuyla havadan izlemek çok heyecanlı. Kapadokya kesinlikle fantastik bir yer ve herkesin bu güzelliği görmesi gerekir." dedi.

Arkadaşı ile tura katılan Baran Atıcı da ilk kez geldiği Kapadokya'da katıldığı balon turundan büyük keyif aldığını aktardı.

Uzun süredir sıcak hava balon turuna katılmayı planladığını ifade eden Atıcı, "Daha önce çok duymuştum ama gelmemiştim. Balon turu çok güzel bir deneyim. Gökyüzünden etrafı görmek gerçekten keyifli. Turizm sektöründe çalışıyorum, sonbaharda turizm genelde biter ancak insanlara burayı özellikle sonbaharda gelip görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabiliyor

Sıcak hava balon pilotu Ferhat Erdoğmuş ise Kapadokya'nın dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun yapıldığı turizm alanı olduğunu, yılda ortalama 300 gün onlarca balonun bölge semalarında süzüldüğünü anlattı.

Tura katılan yerli ve yabancı turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını dile getiren Erdoğmuş, şunları söyledi:

"Kapadokya jeolojik yapısı, güneşin doğuşunun izlenebilirliği ve meteorolojik şartların elverişli olmasından dolayı dünya sıcak hava balon uçuşlarının merkezi. Misafirlerimize bölgeyle ilgili bilgileri havadayken veriyoruz. Hava şartları müsait olduğu günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği izin doğrultusundan her gün uçabiliyoruz. Güçlü rüzgar, kar ve yağmur olduğunda güvenlik nedeniyle uçmuyoruz. Bu mevsimde uçtuğumuzda bölge daha güzel bir manzaraya sahip oluyor. İstediğimiz vadiye girip istediğimiz yüksekliğe çıkabiliyoruz. Sonbahar uçuşları, sıcak yaz aylarına kıyasla daha güzel oluyor."

Balon kazası, Kapadokya, Turizm, Hazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turistler Kapadokya'da sonbaharın renklerini gökyüzünden izliyor - Son Dakika


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