Turistler rotayı Antarktika'ya çevirdi
1 saat önce
Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu.
Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:45
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