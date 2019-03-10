Son Dakika Haberleri: Turistler rotayı Antarktika'ya çevirdi

Turistler rotayı Antarktika'ya çevirdi

1 saat önce

Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu.

Turistler rotayı Antarktika'ya çevirdi, System.String[]
Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:45 

Ekonomi
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