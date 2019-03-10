Turistler rotayı Antarktika'ya çevirdi

Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu.

Zorlu coğrafyası ve doğasıyla Antarktika, araştırma ekiplerinin ardından farklı heyecanlar arayan turistlerin de yeni gözdesi oldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Seçimlere Sayılı Günler Kala Son Anket! 10 Büyükşehirde Kim Önde?

Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı

1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü

Seçim Öncesi Döviz Birikimleri, Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı