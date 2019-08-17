Turistlerden Sivas'a yoğun ilgi
53 dakika önce
Turistlerden Sivas'a yoğun ilgiSİVAS - Sivas bayram tatilinde tarih seven turistlerin uğrak yeri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
Turistlerden Sivas
'a yoğun ilgi
SİVAS - Sivas bayram tatilinde tarih seven turistlerin uğrak yeri oldu.
Son yıllarda tarihi ve kültür turizmine olan ilgi artarken Sivas'ta gelişen bu turizm alanından nasibini alıyor. Bayram tatilini fırsat bilen bir çok turist dinlenmek, gezip görmek ve öğrenmek için Sivas'ı tercih etti. Turlarla şehre gelen turistler, şehir merkezde bir arada bulunan Selçuklu
dönemine ait Çifte Minareli Medrese
, Buruciye Medresesi
, Şifahiye Medresesi, Gök Medrese, Ulu cami ve Sivas Kongresinin yapıldığı Kongre Müzesini görme imkanı buluyor. Bayram tatilini Sivas'ta geçiren tatilciler Sivas'ta bulundukları için duydukları memnuniyeti dile getirip, "Sivas çok güzel bir şehir. Her yanında geçmişin izleri var. Ayrıca sokakları ve yollar çok temiz. Sivas'ta bulunduğumuz için memnunuz. Gezip gördüğümüz yerlerde çok şey öğrendik." dedi.
Sivas Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan genç, İtalya'da devlet sanatçısı oldu Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı