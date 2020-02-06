Turizm esnafından depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm esnafından depremzedelere yardım - Son Dakika

Turizm esnafından depremzedelere yardım

6 saat önce

Antalya'da faaliyet gösteren Orion Bazaar'da bir araya gelen turizm esnafı, ortaklaşa topladıkları bir tır dolusu eşyayı Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Turizm esnafından depremzedelere yardım, System.String[]

Antalya'da faaliyet gösteren Orion Bazaar'da bir araya gelen turizm esnafı, ortaklaşa topladıkları bir tır dolusu eşyayı Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.


Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu mahallesinde faaliyet gösteren Kundu Orion Bazaar'da toplanan turizm esnafı, depremzedelere yardım eli uzattı. Kundu Orion Bazaar Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Vural Varol'un öncülüğünde bir araya gelen işletme içerisindeki esnaf arasında bir komisyon kuruldu. Topladıkları maddi desteklere göre battaniye, mont, kazak, ayakkabı, yatak, kaşkol gibi kullanılabilecek eşyalar temin edildi.


Yardım tırı Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Öztürk ve esnafın katılımıyla Elazığ'a gönderilmek üzere dualarla uğurlandı. Kundu Orion Bazaar Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Vural Varol, "Bu tür afetlere hepimiz maruz kalabiliriz. Biz de duyarsız kalamazdık. Orion Bazaar turizm esnafı olarak bir araya gelerek depremde mağdur olan vatandaşlarımıza bir nebze katkıda bulunmak istedik" dedi.


Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de, Kundu Orion Bazaar Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Vural Varol ile işletmede faaliyet gösteren turizm esnafını duyarlılıklarından dolayı kutladı. Şahin, yapı kontrolleri ve bir takım eleştiriler hakkında bilgi verdi. Deprem yönetmeliğinden sonraki dönemlerde ki yapıların dayanıklı olduğunu ifade eden Şahin, "Deprem sigortasından toplanan paraların nereye harcandığı ile ilgili eleştiriler yapılıyor. Ancak Devlet bu paraları gerektiği yerde kullanıyor" dedi. - ANTALYA

Antalya, Elazığ, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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