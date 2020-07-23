Türk askerinden Kosovalı çocuklara tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Türk askerinden Kosovalı çocuklara tekerlekli sandalye yardımı

Türk askeri, Kosovalı engelli çocuklara tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Türk askeri, Kosovalı engelli çocuklara tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Kosova'da NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı Kosovalılara yönelik yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk askeri tarafından 7 şehirde 200 çocuğa giysi yardımı yapılmıştı. Bugün de Prizren'de konuşlu Türk askeri tarafından 4 engelli çocuğa Türk Kızılay'ından temin edilen tekerlekli sandalyeler hediye edildi. Heyet Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada 25 Temmuz'da Prizren'de 2 engelli çocuğa daha tekerlekli sandalye yardımı yapılacağı aktarılırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke Kosova'ya her alanda yardım etmeye devam edeceği vurgulandı. - PRİŞTİNE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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