Türk atletizminde 2020 yılının en iyi dereceleri belli oldu - Son Dakika

Türk atletizminde 2020 yılının en iyi dereceleri belli oldu

Türk atletizminde 2020 sezonu yol yarışmaları etabı dışında sona erdi.

Türk atletizminde 2020 yılının en iyi dereceleri belli oldu, System.String[]

Türk atletizminde 2020 sezonu yol yarışmaları etabı dışında sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısaltılan yaz sezonunda yeni rekorlar kırıldı.

Salon sezonuyla birlikte geride kalan dokuz aylık periyotta 2020 yılın en iyi derecelerini netleştiğinin vurgulandığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yapılan Balkan Büyükler Şampiyonası ile birlikte atletler kısa bir tatile girdi ve aralık ayındaki salon müsabakaları için hazırlıklara başladılar." denildi.

Açıklamada nisan, mayıs ve haziran aylarında birçok yarışın ertelenmesine rağmen sporcuların iyi dereceler çıkardığı ifade edildi.

2020 sezonundaki derecelerine göre bu sezon Türkiye listesi liderleri şu şekilde oluştu:

ERKEKLER

100 metre: Ramil Guliyev, 10.23

200 metre: Ramil Guliyev, 20.73/ Jak Ali Harvey, 20.73

800 metre: Mehmet Çelik, 1: 48.87

1500 metre: Ramazan Barbaros, 3: 45.02

3000 metre: Aras Kaya, 7: 57.67

5000 metre: Aras Kaya, 13: 31.50

10.000 metre: Halil Yaşin, 30: 27.74

Yarı maraton: Sezgin Ataç, 1: 03.16

110 metre: engelli: Mikdat Sevler, 13.69

400 metre: engelli: Yasmani Copello, 49.04

3000 metre: su engelli: Hilal Yego, 8: 36.29

Yüksek atlama: Alperen Acet, 2.25

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, 5.60 (salon)

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş, 7.41 (salon), Alper Kulaksız, 7.41

Üç adım atlama: Can Özüpek, 16.41

Gülle atma: Alperen Karahan, 18.51

Disk atma: İrfan Yıldırım, 56.83

Çekiç atma: Eşref Apak, 77.56

Cirit atma: Emin Öncel, 80.00

4x100 metre: ENKA, 39.40

4x400 metre: Milli Takım, 3: 06.35

Dekatlon metre: Yavuz Şalkacı, 6153

10 bin metre yürüyüş: Salih Korkmaz, 39: 20

20 bin metre yürüyüş: Salih Korkmaz, 1: 19.31

KADINLAR

100 metre: Hilal Durmaz, 11.79/ Simay Özçiftçi, 11.81

200 metre: Mizgin Ay, 24.04 (salon)

400 metre: Emel Şanlı-Kırçın, 53.81 (salon)

800 metre: Aslı Arık, 2: 08.51

1500 metre: Yasemin Can, 4: 15.51

3000 metre: Yasemin Can, 8: 57.64

5000 metre: Yasemin Can, 14: 40.70

Yarı maraton: Sevilay Eytemiş, 1: 13: 00

100 metre engelli: Özge Soylu Can, 13.44

400 metre engelli: Emel Şanlı-Kırçın, 58.25

3000 metre engelli: Özlem Kaya, 9: 57.83

Yüksek atlama: Kadriye Aydın, 1.79 (salon), Buse Savaşkan, 1.79

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, 4.31

Uzun atlama: Tuğba Danışmaz, 6.16 (salon)

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, 13.81

Gülle atma: Emel Dereli, 17.85 (salon)

Disk atma: Özlem Becerek, 58.09

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman, 67.15

Cirit atma: Eda Tuğsuz, 60.38

4x100 metre: Fenerbahçe, 45.81

4x400 metre: Fenerbahçe, 3: 42.60

Heptatlon: Beyzanur Yavuz, 4620

10 bin metre yürüyüş: Bedriye Tekin, 50: 35

20 bin metre yürüyüş: Meryem Bekmez, 1: 29,24

Ramil Guliyev, Yasemin Can, Atletizm, Engelli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk atletizminde 2020 yılının en iyi dereceleri belli oldu - Son Dakika Spor

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