Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı - Son Dakika

Adana'ya bağlı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde asılı duran Türk bayrağını koparan ve çöpe atan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, bayrağı çöpe atma nedeni hakkında "çok neşeliydim, o yüzden yaptım" ifadelerini kullanan kadın hakkındaki karar verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.