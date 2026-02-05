Türk Bayrağıyla Paraşüt Rekoru - Son Dakika
Türk Bayrağıyla Paraşüt Rekoru

05.02.2026 17:41
Ertan Üstündağ, KKTC'de 661,5 m²'lik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışıyla rekor kırdı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Geçitkale/KKTC'de 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağımız ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Bayrağımız, standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük. Denge için kullanılan kurşun plaka 50 kilogram. Tandem sistem toplam yükü 203 kilogram. Bir önceki rekor (531,2 metrekare) 2005 yılında kırılmıştı. Türk askeri, gökyüzünde de destan yazmaya devam ediyor."

Öte yandan, paylaşımda atlayışa ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Bayrağıyla Paraşüt Rekoru - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Bayrağıyla Paraşüt Rekoru - Son Dakika
