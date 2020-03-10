Türk bilim kadını, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal, uluslararası 200 akademisyenden oluşan jüri tarafından 100'ü aşkın ülkeden gösterilen adaylar arasından seçilerek, Nobel ödüllü bilim insanları ile bir araya gelecek 650 genç araştırmacı arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fizik, kimya, fizyoloji veya tıp alanları başta olmak üzere farklı alanlardan Nobel ödüllü 68 bilim insanı, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinden seçilen genç araştırmacılarla bir araya gelecek, deneyimlerini paylaşacak.

Almanya'da 28 Haziran-3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Lindau Nobel Laureate toplantısına, 2009'da TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den seçilen doktora dereceli genç araştırmacılar da katılabiliyor.

Bu kapsamda bu yıl 70'incisi düzenlenecek olan toplantıya Türkiye'den 30 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Uçal da katılmaya hak kazandı.

Yasemin Uçal başvuru yapan adaylar arasından TÜBİTAK tarafından seçilerek, Türkiye'den katılacak adaylar arasında gösterildi.