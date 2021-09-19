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Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, "okul gıdası logosu"nu anlattı - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, "okul gıdası logosu"nu anlattı

19.09.2021 19:13

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Okul gıdası logosu sistemi tamamen yürürlüğe girene kadar beslenme çantası gibi ara çözümlere ihtiyacımız var." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Okul gıdası logosu sistemi tamamen yürürlüğe girene kadar beslenme çantası gibi ara çözümlere ihtiyacımız var." dedi.

Erk, Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, vakfın çalışmaları hakkında sunum yaptı.

İlgili bakanlıklar arasında imzalanan protokol gereği "okul gıdası logosu" olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satılamayacağını belirten Erk, "Karar yürürlüğe gireceği zaman kantinciler süre istedi. Sonra pandemi oldu, kantinler açılmadı. Bu yıl karar yürürlüğe girdi, biz de konunun takipçisi olduk ama 'okul gıdası logosu' sisteminin yürürlükte olmadığını gördük." diye konuştu.

Erk, uygulamaya ilişkin kararın alınmasının ardından 2 yıl geçtiğini, bu süreçte kantin işletmecilerinin hazırlık yapma imkanının olduğunu dile getirdi.

Bu sürede 12 ürün için "okul gıda logosu" izninin alındığını anlatan Erk, "Demek ki endüstri hazırlığını yaptı. Uyması gereken kimler; kantinciler. Yeniden tebliğ edilmesiyle bazı okullar ve okul çevresindeki market ile bakkallar 'okul gıdası logosu' ile ürün satmaya başladı." ifadesini kullandı.

Timur Erk, sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir ülke için kantinlerde "okul gıdası logosu" bulunan ürünlerin satılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuya dikkati çekmek gerektiğini kaydeden Erk, "Okul gıdası logosu sistemi tamamen yürürlüğe girene kadar beslenme çantası gibi ara çözümlere ihtiyacımız var. Ülkede 3 milyon obez var, bunun yüzde 60'ı yani 1,8 milyonu çocuk yaşında, daha da vahimi bu yüzde 8 oranında her yıl artıyor. Bütün bu söylediklerimiz, alınan önlemler, sağlıklı nesillerin yetişmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, okul gıdası logosu nu anlattı

Türk Böbrek Vakfı, Diyaliz Merkezi, Timur Erk, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, 'okul gıdası logosu'nu anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, "okul gıdası logosu"nu anlattı - Son Dakika
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