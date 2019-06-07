Son Dakika Haberleri: Türk dağcılar Gasherbrum 1 Tırmanışı için Pakistan'a gitti
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Türk dağcılar Gasherbrum 1 Tırmanışı için Pakistan'a gitti

36 dakika önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 Tırmanışı İçin Pakistan'a hareket etti.

Türk dağcılar Gasherbrum 1 Tırmanışı için Pakistan'a gitti, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 Tırmanışı İçin Pakistan'a hareket etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 bin 68 metre yükseliğindeki Gasherbrum 1 Dağı'na, Tunç Fındık, Adem Gül ve Güçlü Özen'den oluşan yüksek irtifa takımı katılacak.
Üç Türk sporcu, oksijen desteği almadan yapacakları ve 50 gün sürecek tırmanış için bugün İstanbul'dan uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, yaptığı açıklamada, tırmanışın federasyon olarak kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanılarak planlanan ilk 8 bin metre üstündeki tırmanış olduğunu belirterek, "Bu tırmanışla 2020 yılında yapılması planlanan TDF Everest 2020 Ekspedisyonu için önemli bir hazırlık süreci olacaktır." ifadelerini kullandı.
Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:29 Kaynak: AA
Spor
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