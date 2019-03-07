Türk Diasporası Varşova'da Buluştu

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Polonya Buluşması, T.C. Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/ Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer ve Türkiye ile Polonya iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla 6 Mart 2019 tarihinde Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildi.

"Polonya, müteahhitlik sektörü için önemli fırsatlar sunuyor"

Polonya'nın mevcut ve potansiyel ekonomik görünümü hakkında bilgiler veren Üğdül, Polonya'nın, 1992 yılından beri AB ülkeleri arasında kesintisiz bir ekonomik büyüme içinde olduğunu ve 2004 yılından beri AB fonlarından en çok destek sağlayan ülkelerin başında geldiğini belirtti. Kişi başı milli gelirin ve genel hayat standartlarının yükselmesi sonucu, Polonya'nın ilerleyen dönemde AB fonlarından geçmişte olduğu kadar istifade edemeyeceğini söyleyen Üğdül, "AB fonlarının azalması ülkenin altyapı yatırımlarının keskin bir şekilde azalacağı anlamına gelmemektedir. Merkezi Havalimanı gibi benzer başka altyapı projelerinin de farklı finansman yöntemleriyle hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. Polonya'nın sermaye piyasası özellikle kayda değer bir gelişim göstermiştir. Bu çerçevede, Polonya'nın müteahhitlik sektörümüz için de önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar

İki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hedefine gittikçe yaklaşıldığını ifade eden Üğdül, "Bu hedefe daha hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için ekonomik istişareler marjında gerçekleştirilen İş Forumu gibi etkinlikler önem taşımaktadır. Polonya ile ilişkilerimizde ekonomik ve ticari iş birliğinin önemli bir rol oynamaya devam edeceği açıktır. Sivil havacılık, turizm, fuarlara karşılıklı olarak katılım, üçüncü ülkelerde ortak girişimler, yatırımlar, altyapı projeleri gibi iş birliğimizin daha da yoğunlaştırılabileceği çok sayıda alan mevcuttur. Özellikle altyapı projelerinin önümüzdeki dönemde firmalarımız için büyük fırsatlar sunduğu görülmektedir" açıklamasında bulundu.

"DTİK'i tüm dünyaya tanıtmak için hızımızı artırıyoruz"

DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, "Türkiye ve Polonya arasında, geçmişi 600 yılı aşan bir dostluk var ve etkisini ekonomik anlamda da gösteriyor" dedi.DEİK ve DTİK hakkında bilgi veren Olpak, "Dışişleri Bakanlığımızın ve Ticaret Bakanlığımızın Dünya yapılanmasından esinlenerek, ki bizim yapımıza da uygun olduğunu gördüğümüz Bölge Komitelerimiz, DTİK'in ana omurgasını oluşturuyor" dedi. DTİK'in kurulduğu günden bu yana yurt dışında ülkemiz adına ekonomik alanda lobi faaliyetleri yürüterek, Türkiye'nin güçlü imajını daha da ileriye taşıdığını kaydeden Olpak, DTİK'in küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemiz için çalışma ve faaliyetlerine son dönemde hız kazandırdığını söyledi. ''Yavaşça acele et'' Polonya atasözüne atıfta bulunan Olpak, "Diaspora konusunda farkındalık oluşturmak, DTİK'i tüm dünyaya tanıtmak ve yeni iş birlikleri oluşturmak için hızımızı yavaşça artırıyoruz" dedi.

"DTİK İletişim Platformumuz, kıtalararası iletişimi sağlıyor"

Türk diasporası ile ilgili olarak DTİK'in fonksiyon ve geleceğinin masaya yatırılarak bir strateji çalışmasının hazırlandığını vurgulayan Olpak, çalışmaya Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, YTB, TİKA, YEE, Maarif Vakfı, Göç Vakfı gibi tüm paydaş kurumların da dâhil edildiğini ifade etti.

Devlet ve Türk diasporası arasında köprü görevini üstlenen DTİK'in vizyon ve stratejilerinin güncellendiğini kaydeden Olpak, "Çalışmamızın en önemli yöntemi, ''ortak akıl'' ile çok farklı görüşler ve fikirlerin de ortaya konulmasıydı. DTİK'in çatısı altında yer aldığı DEİK ile uyumlu, ama kendine has güçlü özelliklerini koruyacağı bir tanım ortaya konuldu. DTİK İletişim Platformumuz ise, Türk Diasporası arasındaki kıtalararası iletişimi sağlayan, Türk girişimcisi ve profesyonelinin iş profillerinin yer aldığı, online bir uygulamamız. Örneğin, Polonya ve Rusya'daki Türk iş insanları birbiriyle bu uygulama üzerinden eşleşiyor ve bilgi paylaşabiliyor. DTİK sorumlumuz, tüm İş Konseyi toplantılarına katılacak ve tüm iş konseylerinde DTİK gündemi de olacak, iş konseylerimizin yurt dışında yapacağı tüm toplantılarından, o ülkedeki DTİK üyelerimize bilgi verilip, davet edilecek. Böylece, o ülkede faaliyet gösteren DTİK üyelerimiz ile o ülkeyle iş yapan DEİK ülke iş konseyi üyelerimizi, sistematik bir şekilde bir arada tutacağız" dedi.

DEİK/ Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Güleryüz ise, Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin son 10 yıldır dengeli şekilde arttığını ve son yılda Türkiye lehine fazla verdiğini belirterek, ülkenin Türk iş dünyasına önemli yatırım olanakları sunduğunu kaydetti. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)'in kurulma amacına değinen Güleryüz, ayrıca konseyin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların ekonomik faaliyetlerine katkı sunmak için çalışmalar yürüttüğünü, network ortamı sağladığını ve anavatan ile Türk diasporası arasında köprü görevi üstlendiğini açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer ise, POTİAD hakkında bilgi vererek, Polonya'da yaşayan Türk iş insanlarının yaşadığı bazı sorunları aktardı.