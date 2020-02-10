Türk Dünyası Opera Yıldızları Sırbistan'da konser verdi - Son Dakika

Türk Dünyası Opera Yıldızları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da konser verdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Kazak aydını Abay Kunanbayev'i doğumunun 175'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçılar, Türk dünyasından eserler seslendirdi.

Başkentteki Ilija Kolarac Salonu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov ve YEE Belgrad Müdürü Fahri Akdoğan ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanatçılar arasında Türkmenistan'dan şef Rustam Rahmedov'un yanı sıra Azerbaycan'dan soprano Farida Mammadova, Kazakistan'dan soprano Zhupar Gabdullina, bariton Talgat Kuzenbayev, dombra sanatçısı Zhanargul Sarkenova ile Türkiye'den kanun sanatçısı Ahmet Baran yer aldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ardından Belgrad'da sahne alan opera yıldızları bu akşamki konserle turnelerini tamamladı.