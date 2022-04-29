Türk dünyasının "edebi şahsiyetleri"nin hikayeleri film oluyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali", bu yıl Türk dünyasının edebi şahsiyetlerinin hikayelerini konu edinecek.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen senaryo yarışması sonuçlanırken kısa film yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Bursa ilan edilmesini ön plana çıkaran komite, "Edebiyattan Sinemaya" alt başlığıyla Türk dünyasının edebi şahsiyetlerinin hikayelerini sinemaya taşıyacak.

Festivalin temasında ise Özbekistan'dan Abdülhamid Süleyman Çolpan, Kazakistan'dan Ahmet Baytursun, Kırgızistan'dan Cengiz Aytmatov ve Toktobolot Abdumomunov, Azerbaycan'dan Hüseyn Cavid, Türkmenistan'dan Mahtumkulu Firaki ve Türkiye'den Süleyman Çelebi gibi önemli isimlerin hayatları konu edilecek.

Bu kapsamda düzenlenen yarışmada seçilen en iyi 7 senaryo, profesyonel bir ekiple film haline getirilecek, kısa film yarışmasında da en iyi 7 kısa film gösterime sunulacak.

"Festivale çok yoğun bir ilgi var."

Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, bu yıl da iki kategoride başvuruları açtıklarını söyledi.

Bursa'nın kültür başkenti seçilmesinin festivalin ana unsurları arasında yer aldığını belirten Sürmeli, "Türk Cumhuriyetlerinin kalemlerini 6 ülkeyle sinemaya taşıyacağız. Bursa'dan Süleyman Çelebi var. Güzel bir festival olmasını diliyoruz. İnsan merkezli bütün filmlere açığız." ifadesini kullandı.

Sürmeli, dönem olarak 1930'lu yıllardan başladıklarını, Bursa'nın İznik ilçesinin yanı sıra Gölyazı, Misi ve Cumalıkızık gibi noktalarda da çekimler gerçekleştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Meksika, İtalya ve Amerika'da kardeş festivallerin düzenlendiğini ve artık marka haline geldiklerini vurgulayan Sürmeli şöyle konuştu:

"Bursa'dan bir marka çıkardık. Burada da en önemlisi kısa filmcilerin kendilerini ifade edebileceği bir alan oluşturduk. Dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivaliyiz. Artık bu sene açtığımız alt başlıklarla başka bir boyuta taşıdık. İnşallah Bursa için de hem kültür başkenti olması sebebiyle çok güzel destekleneceğini düşünüyorum, hem de dünyada bunun bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar 56 kısa film senaryosu yaptık ve gösterime sunduk. Bu sene yine 7 kısa film gösterime sunacağız ve 7 kısa filmin de senaryosunu çekeceğiz. İnşallah bu seneyle birlikte elde ettiğimiz filmlerin tamamını yurt içi ve dışında göstermek istiyoruz. Hem senaryo hem de kısa film kategorisinde festivale çok yoğun ilgi var. Senaryo başvurularını 31 Mayıs'a kadar uzattık. Yoğun ilgiyle 7 yeni senaryoyu Bursa'da film haline getireceğiz."