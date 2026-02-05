Türk Eczacıları Birliği'nden Deprem Anması

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları, sağlık çalışanlarını, eczacılık fakültesi öğrencilerini, eczane teknisyenlerini ve meslektaşlarını saygı, özlem ve rahmetle andı.

Türk Eczacıları Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Kaybettiğimiz insanlarımızın acısını ilk günkü gibi yüreğimizde taşıyoruz. Dileğimiz, ülkemizin bir daha böyle büyük acıları yaşamaması. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı, sağlık çalışanlarımızı, eczacılık fakültesi öğrencilerimizi, eczane teknisyenlerimizi ve meslektaşlarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."