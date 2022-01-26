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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üniversitelerde kadro problemi kalıcı olarak çözülmeli" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üniversitelerde kadro problemi kalıcı olarak çözülmeli"

26.01.2022 10:40
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üniversitelerde kadro problemi kalıcı olarak çözülmeli"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ile akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilip kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ile akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilip kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde akademik personel ve araştırmacıların en büyük sorunlarından birinin kadro problemi olduğuna işaret etti.

Türk Eğitim-Sen'in akademik kadroların tahsisinin eğitim, akademik çalışma ve yayın gibi tarafsız kriterlere bağlanarak sıra ve kıdeme göre yapılmasını yıllardır talep ettiğini vurgulayan Geylan, üniversitelerde kadro problemini daha da karmaşık hale getiren diğer konunun ise "norm kadro" uygulaması olduğunu aktardı.

Bu konuda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu'nda alınan yeni kararları anımsatan Geylan, norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak amacıyla atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

"Bütün devlet yükseköğretim kurumlarında bu sınırlama kaldırılmalı"

Geylan, YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararlara göre, araştırma üniversitelerinde norm kadro uygulanmayacağını, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'te yer alan 2/3 oranının da 3/4'e çıkarıldığını hatırlattı.

YÖK'ün belirlediği uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanının getirildiğine de dikkati çeken Geylan, şunları kaydetti:

"YÖK Genel Kurulu'nun almış olduğu bu kararlar ile üniversitelerin kadro problemlerinde nispi oranda bir rahatlama sağlanacaktır. Fakat öğretim görevliliğinden ve araştırma görevliliğinden öğretim üyeliğine ilk geçişte uygulanan sınırlama hala devam etmektedir.

Yapılan düzenlemeyle, yeni kurulan üniversitelere yeni doktor öğretim üyesi kadrosunda sınırlamanın kaldırılmış olması nedeniyle yaşanan sıkıntılı durum sadece yeni açılan üniversiteler itibarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Talebimiz bütün devlet yükseköğretim kurumlarında bu sınırlamanın kaldırılmasıdır."

"Türk bilim hayatının yararına olacaktır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "Bütün yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarını alan, çalışmalarını ve yayınlarını tamamlayan tüm akademisyen ve akademisyen adaylarının objektif kriterlere göre değerlendirilerek kadro probleminin kalıcı ve köklü olarak çözülmesi üniversitelerimiz ve Türk bilim hayatının yararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, üniversitelerde akademik ve idari personelin kadro problemi kalıcı olarak çözülene kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

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Türk Eğitim Sen, Erol Özvar, Araştırma, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Üniversitelerde kadro problemi kalıcı olarak çözülmeli" - Son Dakika
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