Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

07.03.2022 11:43
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, çalışma hayatında kadına ikincil görevleri uygun görerek, erkeklerle eşit şartlarda yarışmalarına imkan vermemenin, üst düzey pozisyonları "erkek egemen" anlayışla tasarlamanın ve buna göre konumlandırmanın çağın vebası olduğunu belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, çalışma hayatında kadına ikincil görevleri uygun görerek, erkeklerle eşit şartlarda yarışmalarına imkan vermemenin, üst düzey pozisyonları "erkek egemen" anlayışla tasarlamanın ve buna göre konumlandırmanın çağın vebası olduğunu belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de günlük yaşamın her alanında sorunlarla yüz yüze bırakıldığını, kimi zaman adeta sorunun kaynağı olarak görüldüğünü ve toplumda erkeklerle eşit konuma ulaşmasının engellendiğini ifade etti.

Yüzyıllar geçse dahi kadın algısında olumlu yöne seyreden yavaş bir değişimin söz konusu olduğunu belirten Talip Geylan, toplumun bazı kesimleri tarafından ikinci derece sınıfsal konumda görülen kadının üretime katılmasının, bilgisini emeği, beceri ve tecrübesiyle yoğurmasının ülkenin gelişimine değer katacağını vurguladı.

Kadınların çalışma hayatının asli unsurunun yükünü omuzlayan kesimi olduğuna işaret eden Geylan, "Kadını devre dışı bırakarak, onu hem çalışma hayatından hem de toplumsal ve sosyal hayattan uzak tutarak ya da kayıt dışı çalıştırarak, çalışma hayatında kadına ikincil görevleri uygun görerek, erkeklerle eşit şartlarda yarışmalarına imkan vermemek, üst düzey pozisyonları 'erkek egemen' anlayışla tasarlamak ve buna göre konumlandırmak çağımızın adeta vebasıdır." ifadesini kullandı.

Talip Geylan, TÜİK verilerine göre, kadınlarda işsizlik oranının yüzde 14, erkeklerde yüzde 9,9 olduğunu, erkeklerde istihdam oranının yüzde 64,3, kadınlarda ise yüzde 29,4 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kadınların sivil toplum kuruluşlarının yönetim mekanizmalarında aktif olarak yer alması gerektiğini belirten Geylan, siyasette de kadınların temsil düzeyinin çok düşük olduğu ifade etti.

"Kadın cinayetlerini önlemenin yolu toplumu eğitmekten geçer"

Geylan, kadınların en önemli sorunlarından birisinin kadına yönelik şiddet olduğunu vurgulayarak, "Kadın cinayetlerini önlemenin, kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin en etkin yolu toplumu eğitmekten, bilinçlendirmekten ve farkındalık oluşturmaktan geçer." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gördüğü kadınlar için yaptıklarına minnettar olduklarını kaydeden Geylan, Türk kadınının tarihin her evresinde akışı değiştirdiğini, önemli başarılara imza atılmasında öncü rol üstlendiğini aktardı.

Talip Geylan, "Eski Türklerde kadınlar konum olarak üst düzeydeydi. Kadınlar üretimde aktif olarak yer alırlardı, çok eşli evlilikler yapılmazdı, hatunlar devlet işlerinde söz sahibiydi. Tarihimiz, Türk kadınlarının kahramanlık öyküleriyle bezenmiştir. Topraklarımızın vatan yapılmasında, bayrağımızın göklerde anlı şanlı dalgalanmasında Türk kadınının yeri yadsınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit öğretmenleri şükranla anan Geylan, "Vatanımızın selameti için toprağa düşen, şehit olan tüm yiğit Mehmetçiklerimizin annelerinin, eşlerinin, kadın eğitim çalışanlarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Geylan, Türk tarihi boyunca eğitimde, bilimde, kültür ve sanatta, sporda ve daha birçok alanda gösterdiği başarılardan dolayı adından söz ettiren kadınlara da şükranlarını sundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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