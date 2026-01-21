Türk Firmaları AEEDC Dubai Fuarı'nda - Son Dakika
Türk Firmaları AEEDC Dubai Fuarı'nda

21.01.2026 15:20
İKMİB, 39 Türk firmasıyla AEEDC Dubai Fuarı'na katıldı; sektöre uluslararası pazarda rekabet gücü verdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), dünyanın en prestijli ağız ve diş sağlığı fuarlarından biri olan AEEDC Dubai Fuarı'na bu yıl 7'nci kez milli katılım organizasyonu düzenledi.

İKMİB'ten yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır düzenlenen ve dental sektöründeki son gelişmelerin yanı sıra teknolojik yenilikleri dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonellerine sunan AEEDC fuarı, bu yıl 85 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

3 bin 900'den fazla katılımcının yer aldığı ve 39 Türk firmasının katıldığı fuar, 19-21 Ocak 2026 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlendi.

İKMİB tarafından gerçekleştirilen milli katılım kapsamında 19 firma yer alırken, 20 firma da bireysel katılımcı olarak fuara katıldı. Türk firmaları, ileri teknolojiye sahip ürünleri ve yüksek katma değerli çözümleriyle uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuar boyunca İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Medikal-Tıbbi Cihaz sektör temsilcileri Mehmet Ahmet Ünlü ve Namık Kemal Ayhan ile birlikte Türk firmalarıyla bir araya gelerek destek verdi.

"AEEDC Fuarı'na ülkeden 39 firmayla katılım sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk dental sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne dikkati çekerek, AEEDC Dubai Fuarı'nın Türk ağız ve diş sağlığı sektörü açısından Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına açılmada stratejik bir platform niteliği taşıdığını belirtti.

Pelister, İKMİB olarak bu yıl 7'nci kez milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdikleri AEEDC Fuarı'na Türkiye'den 39 firmanın katılım sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk dental sektörü, güçlü üretim altyapısı, yüksek kalite standartları, rekabetçi fiyat yapısı ve esnek üretim kabiliyetiyle küresel pazarlarda önemli bir konuma sahip. Dünyanın en büyük dental fuarları arasında yer alan AEEDC, sektörümüzün bu yetkinliklerini uluslararası alıcılarla buluşturmak açısından son derece stratejik bir zemin sunuyor.

Firmalarımız bu fuarda yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik gücünü, kalite anlayışını ve güvenilir tedarikçi kimliğini de başarıyla temsil ediyor. Yeni işbirliklerine zemin hazırlayan bu organizasyonun, sonuçları itibarıyla dental sektörümüzün ihracat performansına somut katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İKMİB olarak, Türk dental sektörünün küresel pazarlardaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Dubai

Türk Firmaları AEEDC Dubai Fuarı'nda
